Nuove regole per le piattaforme tech e nessuna liberalizzazione selvaggia, spiega Bellanova (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel ddl concorrenza potrebbe arrivare una norma per regolare meglio le piattaforme di intermediazione per il servizio taxi, prevedendo una differenziazione tra quelle elaborate dai tassisti e quelle di altri intermediari come Uber. Nel secondo giorno di sciopero dei tassisti ed Ncc, la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova, che segue la trattativa con i tassisti, al Messaggero assicura che «nessun operatore del settore verrà penalizzato, il ddl Concorrenza non apre a una liberalizzazione selvaggia, l’obiettivo del governo è di migliorare ed efficientare il trasporto pubblico non di linea». Le aperture del governo non sono servite. Dopo che It Taxi – il più grande operatore in Italia, con 12mila tassisti sui 40mila dell’intera penisola – ha stretto un’intesa con Uber, il gigante dello sharing, la tensione è ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel ddl concorrenza potrebbe arrivare una norma per regolare meglio ledi intermediazione per il servizio taxi, prevedendo una differenziazione tra quelle elaborate dai tassisti e quelle di altri intermediari come Uber. Nel secondo giorno di sciopero dei tassisti ed Ncc, la viceministra alle Infrastrutture Teresa, che segue la trattativa con i tassisti, al Messaggero assicura che «nessun operatore del settore verrà penalizzato, il ddl Concorrenza non apre a una, l’obiettivo del governo è di migliorare ed efficientare il trasporto pubblico non di linea». Le aperture del governo non sono servite. Dopo che It Taxi – il più grande operatore in Italia, con 12mila tassisti sui 40mila dell’intera penisola – ha stretto un’intesa con Uber, il gigante dello sharing, la tensione è ...

Pubblicità

UffiziGalleries : Dal #5luglio si può accedere al #GiardinodiBoboli anche dai varchi del Forte di Belvedere e di Porta Romana. Nuove… - PaoloGentiloni : Il Parlamento Europeo ha adottato le nuove regole per i servizi digitali. #DSA per combattere i contenuti illegali… - ilpost : Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole per le aziende del settore digitale - Linkiesta : Nuove regole per le piattaforme tech e nessuna liberalizzazione selvaggia, spiega @TeresaBellanova - dyd74 : RT @lorenzhaus: @Cambiacasacca Il comune potrebbe ricomprare tutte le licenze. Al prezzo di cui all'ipoteca. Poi ne mette in vendita il dop… -