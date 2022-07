Lazio, guerriglia nel Pd per le regionali. Letta corre ai ripari e congela le candidature in campo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il caos è totale. Dopo lo scontro pubblico e le liti via social all’indomani di una Direzione regionale bollente, Enrico Letta è costretto a scendere in pista. Per mettere pace nella guerriglia del Pd laziale. In vista delle regionali del prossimo anno. Il segretario dem oggi ha incontrato Francesco Boccia e il segretario regionale del Lazio, il senatore Bruno Astorre. Finito nel tritacarne delle polemiche. Prima il programma poi i nomi è la linea ufficiale del Nazareno. Letta ha chiesto ad Astorre “di proseguire nella messa a punto del programma. E della coalizione. E di spostare all’autunno la designazione della candidatura”. Scontro nel Pd sui candidati alle regionali del Lazio Parola d’ordine: la ricerca dell’unità. Che in questi giorni è messa a dura prova. I dem ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il caos è totale. Dopo lo scontro pubblico e le liti via social all’indomani di una Direzione regionale bollente, Enricoè costretto a scendere in pista. Per mettere pace nelladel Pd laziale. In vista delledel prossimo anno. Il segretario dem oggi ha incontrato Francesco Boccia e il segretario regionale del, il senatore Bruno Astorre. Finito nel tritacarne delle polemiche. Prima il programma poi i nomi è la linea ufficiale del Nazareno.ha chiesto ad Astorre “di proseguire nella messa a punto del programma. E della coalizione. E di spostare all’autunno la designazione della candidatura”. Scontro nel Pd sui candidati alledelParola d’ordine: la ricerca dell’unità. Che in questi giorni è messa a dura prova. I dem ...

