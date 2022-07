Kyrgios-Nadal in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rafael Nadal affronterà Nick Kyrgios nella semifinale del torneo di Wimbledon 2022. Il ventidue volte campione Slam è andato ancora una volte oltre i suoi limiti, battendo Fritz in un match in cui ha sofferto molto dal punto di vista fisico. Nonostante dal suo box gli suggerissero di ritirarsi, Rafa ha stretto i denti ed ha portato a casa l’incontro in cinque set. In semifinale troverà un avversario molto scomodo, specialmente sull’erba, ma che Nadal ha dimostrato di saper battere in passato. Stiamo parlando di Nick Kyrgios, capace di sconfiggere in tre set Garin e centrare la prima semifinale slam in carriera. I due si sono incontrati nove volte in carriera (Nadal conduce 6-3 nei precedenti) e curiosamente torneranno a sfidarsi otto anni dopo proprio dove tutto è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rafaelaffronterà Nicknella semifinale del torneo di. Il ventidue volte campione Slam è andato ancora una volte oltre i suoi limiti, battendo Fritz in un match in cui ha sofferto molto dal punto di vista fisico. Nonostante dal suo box gli suggerissero di ritirarsi, Rafa ha stretto i denti ed ha portato a casa l’incontro in cinque set. In semifinale troverà un avversario molto scomodo, specialmente sull’erba, ma cheha dimostrato di saper battere in passato. Stiamo parlando di Nick, capace di sconfiggere in tre set Garin e centrare la prima semifinale slam in carriera. I due si sono incontrati nove volte in carriera (conduce 6-3 nei precedenti) e curiosamente torneranno a sfidarsi otto anni dopo proprio dove tutto è ...

Pubblicità

Eurosport_IT : NADAL NON SI ARRENDE, MAI! ?????? Il maiorchino vince l'ennesima battaglia e raggiunge Kyrgios in semifinale! ????????… - WeAreTennisITA : Il giorno di Rafa ?? A #Wimbledon si decide la seconda semifinale, dopo quella fra Djokovic e Norrie, l'inglese ha b… - FiorinoLuca : Difficile spiegare ciò che abbiamo visto oggi sul Centre Court: #Nadal sembrava a un passo dal ritiro nel secondo s… - grafuio : RT @Eurosport_IT: NADAL NON SI ARRENDE, MAI! ?????? Il maiorchino vince l'ennesima battaglia e raggiunge Kyrgios in semifinale! ???????? #Euros… - favolafrancis : RT @Eurosport_IT: Queste le semifinali di Wimbledon: quale sarà la finale? ???????? ???? Novak Djokovic ?? Cameron Norrie ???? ???? Nick Kyrgios ?? R… -