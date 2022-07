Juve | finalmente Pogba e Di Maria | entro il weekend visite mediche e firma | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 23:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Paule Angel Disaranno giocatori dellantusil termine della settimana, l’attesa è finita. E’ tutto pronto per l’arrivo dei primi due rinforzi dei bianconeri per la prossima stagione, il ccampista francese e l’ala argentina stanno terminando le vacanze nei prossimi giorni arriveranno, rispettivamente da Miami e Ibiza: lo sbarco a Torino è previstoil, per dare il via all’iter dellee procedere alladei contratti. I DETTAGLI – Il ritorno di, ock come entrato ormai nel gergo ...