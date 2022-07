Jabeur-Maria domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ons Jabeur sfiderà Tatiana Maria nella semifinale del torneo di Wimbledon 2022. La tunisina sarà la prima tennista araba della storia a giocarsi il penultimo atto di un torneo dello Slam. Dopo la clamorosa uscita della numero uno del mondo Iga Swiatek, è lei la grandissima favorita per portarsi a casa il titolo. La numero due del mondo sembra avere la strada spianata contro la tedesca. Quest’ultima (quasi trentacinque anni e due figli) sta disputando le due settimane della propria vita tennistica ma non sembra poter costituire un ostacolo probante per Jabeur. I precedenti dicono 2-1 in favore della nordafricana. Si tratta però di partite molto poco indicative visto che si sono disputate tra il 2014 ed il 2018. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Jabeur e Maria ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Onssfiderà Tatiananella semifinale del torneo di. La tunisina sarà la prima tennista araba della storia a giocarsi il penultimo atto di un torneo dello Slam. Dopo la clamorosa uscita della numero uno del mondo Iga Swiatek, è lei la grandissima favorita per portarsi a casa il titolo. La numero due del mondo sembra avere la strada spianata contro la tedesca. Quest’ultima (quasi trentacinque anni e due figli) sta disputando le due settimane della propria vita tennistica ma non sembra poter costituire un ostacolo probante per. I precedenti dicono 2-1 in favore della nordafricana. Si tratta però di partite molto poco indicative visto che si sono disputate tra il 2014 ed il 2018. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI...

