Isola 16, Vladimir Luxuria confessa: “Mi sono rivista in Nicolas Vaporidis perché…” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo aver aveva vinto l’edizione numero sei de L’Isola dei Famosi targata Rai e aver ricoperto il ruolo sia di inviata che di opinionista sempre su Rai2, Vladimir Luxuria è tornata a vestire lo stesso ruolo nell’ultima edizione andata in onda su Canale Cinque, accanto a Nicola Savino. Un’accoppiata che si è rivelata uno dei punti di forza del reality show. I loro siparietti hanno intrattenuto lo studio di Cologno Monzese e tutto il pubblico che da casa ha seguito l’edizione più lunga di tutta la storia del game. Terminata la sua avventura nel programma condotto da Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ha rilasciato una lunga e interessante intervista al settimanale Novella 2000. Nel corso della chiacchierata, l’opinionista ha voluto rispondere alle accuse di Lory Del Santo. Secondo l’ex naufraga, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo aver aveva vinto l’edizione numero sei de L’dei Famosi targata Rai e aver ricoperto il ruolo sia di inviata che di opinionista sempre su Rai2,è tornata a vestire lo stesso ruolo nell’ultima edizione andata in onda su Canale Cinque, accanto a Nicola Savino. Un’accoppiata che si è rivelata uno dei punti di forza del reality show. I loro siparietti hanno intrattenuto lo studio di Cologno Monzese e tutto il pubblico che da casa ha seguito l’edizione più lunga di tutta la storia del game. Terminata la sua avventura nel programma condotto da Ilary Blasi,ha rilasciato una lunga e interessante intervista al settimanale Novella 2000. Nel corso della chiacchierata, l’opinionista ha voluto rispondere alle accuse di Lory Del Santo. Secondo l’ex naufraga, ...

Pubblicità

trash_italiano : Ilary, Alvin, Vladimir e Nicola semplicemente perfetti. Un'edizione che avrebbe meritato più ascolti. #Isola - IsolaDeiFamosi : Ilary, Nicola e Vladimir: un trio esplosivo di cui non possiamo più fare a meno! ???? #Isola - IsaeChia : #Isola 16, Vladimir Luxuria confessa: “Mi sono rivista in Nicolas Vaporidis perché…” L’opinionista si è detta cert… - infoitcultura : Isola dei Famosi, ex naufraga contro Vladimir Luxuria: ''È stata inopportuna'' - potatoestom : @Iperborea_ piersilvio A MARZO DEVE TORNARE ILARY-VLADIMIR-NICOLA LA MIA VITA CON L’ISOLA DEI FAMOSI BAH -