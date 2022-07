Il programma del ritiro estivo del Napoli a Dimaro | dal 9 al 19 luglio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilha ufficializzato ildeldi. La squadra di Spalletti sarà in Val di Sole dal 9 al 19prima di spostarsi a Castel di Sangro, in Abruzzo. Il primo allenamento è previsto per sabato mattina alle ore 10 al Centro Sportivo di. Il riccoprevede il tradizionale incontro tra Spalletti e due calciatori con i tifosi martedì 12al Centro Congressi di Folgarida alle ore 21.15. Giovedì 14ci sarà la prima amichevole acontro la Anaune Val di Non alle ore 18. Seconda amichevole indomenica 17contro il Perugia alle ore 18. La squadra verrà presentata al pubblico sabato 16 ...

Pubblicità

elio_vito : Da anni tutti si lamentano del fatto che il Parlamento si occupa quasi esclusivamente di provvedimenti del governo.… - Radio1Rai : #Superquark Piero Angela torna, a 93 anni, con un nuovo ciclo di puntate del suo storico programma di divulgazione… - Giorgiolaporta : La nuova vita del #M5S: #Draghi decide chi sta dentro o fuori, #Franceschini decide con chi saranno alleati. Per i… - ClaudioZavatti1 : RT @1987Elmo: Ho appena letto il documento che #Conte ha consegnato a #Draghi. In pratica è una parte del programma che ho sempre sognato d… - rapisarda_beppe : RT @CroattiMarco: “Il nostro obiettivo era rendere numericamente ininfluente il @Mov5Stelle”. L’audio clamoroso del sottosegretario Manlio… -

PalermoToday

... senza entrare nel. Questo menù veloce consiste in: la lista di contatti con cui hai parlato nelle ultime ore, così come il pulsante per accedere alla fotocameratuo smartphone (se usi ...... il tycoon ha accelerato ildi comizi e incontri. La sconfitta di alcuni suoi candidati ... Da candidato alla Casa Bianca, Trump ci arriverebbe da super favorito all'internopartito , visto ... "Meraviglie", in tv una nuova puntata del programma di Alberto Angela dedicata a Palermo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(AGR) Torna la Festa della battitura del grano all’Antella. Quest’anno si terrà, come consuetudine, presso Borgo Petriolo nella Fattoria Monna Giovannella di Antella sabato 9 e domenica 10 luglio. L’e ...