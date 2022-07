Galtier già spaventa i giocatori del Psg: Neymar, Messi, Donnarumma e Navas tornano prima dalle vacanze (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’arrivo di Christophe Galtier sulla panchina del Psg è stato descritto, dal presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, come l’inizio di “una nuova era” a Parigi. As fa notare che non si tratta solo di un proclama di facciata. Sin dalla conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico ha messo le cose in chiaro dicendo che nessun giocatore, a prescindere dal nome, sarebbe stato al di sopra del club. E i calciatori lo hanno preso in parola. “Il primo esempio della disciplina che Galtier vuole implementare con Luis Campos è arrivato questo martedì al Camp des Loges. Neymar, Messi, Donnarumma o Keylor Navas hanno anticipato la fine delle vacanze, prevista per l’11 luglio, per tornare ad allenarsi con il Psg. Lo stesso Galtier, nella sua ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’arrivo di Christophesulla panchina del Psg è stato descritto, dal presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, come l’inizio di “una nuova era” a Parigi. As fa notare che non si tratta solo di un proclama di facciata. Sin dalla conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico ha messo le cose in chiaro dicendo che nessun giocatore, a prescindere dal nome, sarebbe stato al di sopra del club. E i calciatori lo hanno preso in parola. “Il primo esempio della disciplina chevuole implementare con Luis Campos è arrivato questo martedì al Camp des Loges.o Keylorhanno anticipato la fine delle, prevista per l’11 luglio, per tornare ad allenarsi con il Psg. Lo stesso, nella sua ...

