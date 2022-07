Gaia Spolverato ha fatto una carriera eccezionale in Italia

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Chirurga”, siccome anche le parole contano in una storia di empowerment, cominciamo da qui, dalla difficoltà che Gayahaa far accettare la parola in un mondo professionale dove l’eccellenza si misura(va) al neutro, non importa se coincidente con il maschile. «Del resto di chirurghe inai vertici ce ne sono pochissime: tre primarie, tre professoresse ordinarie, una decina di professoresse associate». E sotto? Gaya, chirurga oncologa dell’Università di Padova, presidente di Women in Surgery. Le chirurghe restano indietro «Non ci sono numeri precisi perché non esiste un ordine di chi è specializzato in chirurgia, tutti i laureati in medicina sono raccolti in un’unica associazione, medici e chirurghi. Ma di donne ce ne sono sempre di più, capaci, capacissime. ...