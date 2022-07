Entrate fiscali in crescita, merito dell'inflazione che fa volare il gettito iva (ma non solo) (Di mercoledì 6 luglio 2022) La ripresa delle attività di riscossione e l’inflazione che continua a salire fanno crescere le Entrate fiscali nello casse dello Stato. Stando all’ultimo bollettino pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze nei mesi da gennaio a maggio 2022 le Entrate tributarie erariali sono ammontate a 188.674 milioni di euro, facendo quindi registrare un incremento di 18.562 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+10,9%). Secondo il Mef questo maggiore gettito è legato a tre fattori: lo stop delle varie proroghe fiscali, la ripresa dei versamenti con la possibilità di rateizzare e l’aumento dei prezzi che ha fatto lievitare l’Iva. Se infatti si vanno ad ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 luglio 2022) La ripresae attività di riscossione e l’che continua a salire fanno crescere lenello casseo Stato. Stando all’ultimo bollettino pubblicato dal Ministero’economia ee finanze nei mesi da gennaio a maggio 2022 letributarie erariali sono ammontate a 188.674 milioni di euro, facendo quindi registrare un incremento di 18.562 milioni di euro rispetto allo stesso periodo’anno precedente (+10,9%). Secondo il Mef questo maggioreè legato a tre fattori: lo stope varie proroghe, la ripresa dei versamenti con la possibilità di rateizzare e l’aumento dei prezzi che ha fatto lievitare l’Iva. Se infatti si vanno ad ...

Pubblicità

MichaelPioggia : @rotre54 Non so quanto lei sia competente in ambito economico ma il superbonus(senza truffe ahimè) è geniale: entra… - tommaso_ventre : Entrate tributarie, +10,9% in 5 mesi. Commercialisti verso l’accesso al concorso. Premio fedeltà ai contribuenti, c… - Carlo_sfd : RT @giampaolo_baio: L'inflazione traina le entrate fiscali pubbliche nei primi cinque mesi del 2022 - - Methamorphose30 : RT @giampaolo_baio: L'inflazione traina le entrate fiscali pubbliche nei primi cinque mesi del 2022 - - giampaolo_baio : L'inflazione traina le entrate fiscali pubbliche nei primi cinque mesi del 2022 - -