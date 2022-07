Dispersi sulla Marmolada | il capo dei soccorritori | Giovedì saliamo più in alto con i cani lungo il crollo del ghiacciaio

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Intervista a Maurizio Dellantonio: "Pericoloso avvicinarsi troppo: se c'è un altro distacco avremmo solo 20 secondi per metterci in salvo". L'elicottero che rileva i cellulari ne ha individuato uno. Ma in un punto difficile da raggiungere senza mettere a rischio la vita dei...