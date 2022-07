Da Wonder - White Bird a horror e animazione: ecco il listino di Notorious per il 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scopriamo la programmazione cinematografica di Notorious Pictures per il 2022: dalle pellicole drammatiche agli horror, dal sequel di Wonder con Helen Mirren all'animazione. Il 2022 targato Notorius promette di regalare altri sei mesi capaci di accontentare tutti i suoi spettatori: nel nuovo listino della casa di produzione e distribuzione troviamo l'horror grazie a The Twin, l'animazione di Lo schiaccianoci e il flauto magico, i film drammatici, tra cui il sequel di Wonder dal titolo Wonder - White Bird con Helen Mirren. Volete saperne di più su tutti i film in programma per il nuovo anno di Notorious Pictures? ecco il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scopriamo la programmazione cinematografica diPictures per il: dalle pellicole drammatiche agli, dal sequel dicon Helen Mirren all'. Iltargato Notorius promette di regalare altri sei mesi capaci di accontentare tutti i suoi spettatori: nel nuovodella casa di produzione e distribuzione troviamo l'grazie a The Twin, l'di Lo schiaccianoci e il flauto magico, i film drammatici, tra cui il sequel didal titolocon Helen Mirren. Volete saperne di più su tutti i film in programma per il nuovo anno diPictures?il ...

Pubblicità

Ameli_Alleby : Lo spin-off di #Wonder, è Wonder White Bird, la lezione che il bullismo nasce dall'ignoranza @notoriousitalia - CinecittaNews : Si intitola '#Wonder: White Bird' lo spin-off del film tratto dal romanzo di R.J. Palacio, in cui la nonna del bull… - CouponsSconti : ?? LIUJO BA2051 Maxi Wonder White Sneakers Moda per Donna Zeppa Media (Taglia 40) ?? MINIMO STORICO ?? ?? A soli 93,0… - franzigroup : Cosa desideri domandarci?! I nostri prodotti li trovi su - franzigroup : Cosa desideri domandarci?! I nostri prodotti li trovi su -