Corrado Barazzutti | “Un giorno Sinner vincerà Wimbledon | solo questione di tempo”

"Pensavo che questa potesse essere la volta buona per Jannik Sinner per battere un big del tennis come Novak Djokovic. C'è andato vicino ma il serbo ha dimostrato di essere ancora più forte di lui. Sono convinto però che sia solo una questione di tempo, nei prossimi anni vedremo Sinner vincere Wimbledon e altri Slam". Parola di Corrado Barazzutti, ex numero 7 del mondo, che all'AdnKronos commenta il ko del ventenne altoatesino in 5 set nei quarti di finale di Wimbledon contro il 35enne serbo. "E' stato comunque un torneo molto positivo per Sinner che ha ritrovato il suo gioco, dopo un periodo di alti e bassi, segnato anche da qualche infortunio -aggiunge l'ex capitano azzurro di Coppa Davis-. Si è adattato all'erba ...

