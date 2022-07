Carmen di Pietro pronta per Uomini e Donne? La proposta a Maria De Filippi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Carmen Di Pietro è stata una delle concorrenti più chiacchierate della recente edizione de L’Isola dei Famosi. Il forte legame con Alessandro Iannoni, infatti, ha generato molte perplessità. Il pubblico, così come i naufraghi, l’hanno accusata di essere un po’ troppo invadente. Stando alle ultime dichiarazioni della showgirl, però, sembra che sia intenzionata a continuare su questa strada. Ha ammesso che le piacerebbe vivere questa avventura anche insieme alla figlia Carmelina e che non le dispiacerebbe affatto trovare un fidanzato a Uomini e Donne. Carmen di Pietro e sua figlia a L’Isola dei Famosi? La risposta della showgirl Gli atteggiamenti esuberanti di Carmen di Pietro hanno fatto emozionare buona parte del pubblico de L’Isola dei Famosi. L’ex ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 luglio 2022)Diè stata una delle concorrenti più chiacchierate della recente edizione de L’Isola dei Famosi. Il forte legame con Alessandro Iannoni, infatti, ha generato molte perplessità. Il pubblico, così come i naufraghi, l’hanno accusata di essere un po’ troppo invadente. Stando alle ultime dichiarazioni della showgirl, però, sembra che sia intenzionata a continuare su questa strada. Ha ammesso che le piacerebbe vivere questa avventura anche insieme alla figlia Carmelina e che non le dispiacerebbe affatto trovare un fidanzato adie sua figlia a L’Isola dei Famosi? La risposta della showgirl Gli atteggiamenti esuberanti didihanno fatto emozionare buona parte del pubblico de L’Isola dei Famosi. L’ex ...

