Boris Johnson ultime ore da primo ministro britannico. Anche i big del partito gli chiedono di dimettersi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si consumano quelle che sembrano essere le ultime ore di Boris Johnson da primo ministro britannico. A Downing Street, oltre a una delegazione di ministri incaricatasi di cercare di convincere BoJo a dimettersi 'spontaneamente' dopo lo scandalo Pincher e l'ondata di dimissioni in casa Tory che ne e' seguita, e' atteso in serata pure Graham Brady: presidente del comitato 1922, organismo chiave del gruppo parlamentare dell'attuale forza di maggioranza incaricato di fissare regole e convocazioni di elezioni interne e voti di sfiducia sulla leadership del partito. Brady intende far sapere che "per ora" il comitato – rinnovato oggi in 18 componenti del suo esecutivo – non si propone di cambiare le regole dello statuto in corsa in modo da poter riconvocare ...

