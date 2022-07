Bobby Lashley: “Theory stabilirà dei record e inseguirà quello di Cena e Ric Flair” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una delle rivalità più importanti in quel di Raw è quella che vede contrapposti Bobby Lashley e Theory, infatti i due si sono affrontati a Money In The Bank per lo U.S. Championship, con Lashley che ha conquistato la cintura sconfiggendo Theory, ma quest’ultimo si è consolato con la vittoria del Money In The Bank. I due inoltre si riaffronteranno in un match per il titolo in quel di SummerSlam. Un ragazzo molto talentuoso In una recente intervista l‘All Mighty ha parlato proprio del suo attuale avversario dicendo che Theory sarà un pluri-campione del mondo e che stabilirà diversi record, ecco le parole di Bobby Lashley su Theory: “Amico, quando avrà la mia età, avrà una pila di soldi ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una delle rivalità più importanti in quel di Raw è quella che vede contrapposti, infatti i due si sono affrontati a Money In The Bank per lo U.S. Championship, conche ha conquistato la cintura sconfiggendo, ma quest’ultimo si è consolato con la vittoria del Money In The Bank. I due inoltre si riaffronteranno in un match per il titolo in quel di SummerSlam. Un ragazzo molto talentuoso In una recente intervista l‘All Mighty ha parlato proprio del suo attuale avversario dicendo chesarà un pluri-campione del mondo e chediversi, ecco le parole disu: “Amico, quando avrà la mia età, avrà una pila di soldi ...

