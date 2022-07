Bimbo di 6 anni di Palermo muore dopo malore a Sharm el Sheikh - Esteri - quotidiano.net

(Di mercoledì 6 luglio 2022)El Sheik (immagine d'archivio) Roma, 6 luglio 2022 - Undi 6, originario di, è morto ael, la famosa località turistica in Egitto dove si trovava in vacanza ...

Si è ripresa invece la mamma del bambino che è anche incinta e le cui condizioni di salute attuali ... Mio nipote aveva sei anni ed è morto in 36 ore. Mio cognato Antonio, 46 anni, che lavora all'Anas è ...Sharm El Sheik (immagine d'archivio) Roma, 6 luglio 2022 - Un bambino di 6 anni, originario di Palermo, è morto a Sharm el Sheikh, la famosa località turistica in Egitto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Andrea Mirabile, questo il nome del bambino, ... Un bambino italiano di 6 anni è morto a Sharm El Sheik durante la vacanza con la famiglia probabilmente per una intossicazione alimentare.