Zona Bianca e la strage sulla Marmolada, Mauro Corona lascia lo studio infuriato: «Andate in malora, gentucola» (Di martedì 5 luglio 2022) Serata ad alta tensione a Zona Bianca in prima serata su Rete 4 dove si parlava della strage della Marmolada. In collegamento c’era l’alpinista Mauro Corona che ha avuto un acceso diverbio con la giornalista in studio, Sabrina Scampini. Ad un certo punto Corona, super esperto di montagna e chiamato proprio per analizzare quanto successo sul ghiacciaio, ha cominciato ad alzare la voce contro tutti perdendo decisamente la pazienza in diretta tv sulle reti Mediaset: “Andate in malora, gentucola, non conoscete la montagna, Andate a quel paese, me ne vado” sbotta e dopo essersi tolto l’auricolare per il collegamento si alza e se ne va lasciando tutti di stucco in ... Leggi su blog.libero (Di martedì 5 luglio 2022) Serata ad alta tensione ain prima serata su Rete 4 dove si parlava delladella. In collegamento c’era l’alpinistache ha avuto un acceso diverbio con la giornalista in, Sabrina Scampini. Ad un certo punto, super esperto di montagna e chiamato proprio per analizzare quanto successo sul ghiacciaio, ha cominciato ad alzare la voce contro tutti perdendo decisamente la pazienza in diretta tv sulle reti Mediaset: “in, non conoscete la montagna,a quel paese, me ne vado” sbotta e dopo essersi tolto l’auricolare per il collegamento si alza e se ne vando tutti di stucco in ...

Pubblicità

63jocker : RT @fdragoni: @zona_bianca @ValerioRossiAlb @mariogiordano5 Lascienza - nonsolopierina : @andrea_cavuoto @DSantanche @zona_bianca Ma infatti - giuggiolalibera : 2. non conosce. Basta, me ne vado. Vi mando a quel Paese, tenetevi la sapiente di montagna. Andate in malora tutti,… - giuggiolalibera : “L’allerta? Smettiamola conla retorica, il giorno prima c’era il doppio della gente.Allora non andiamo a lavorare p… - FIngefra : @zona_bianca @ValerioRossiAlb @mariogiordano5 Appena esprimi un dubbio gli si gonfia la vena, non ti fanno parlare,… -