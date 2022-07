(Di martedì 5 luglio 2022) “Più che a casa, forse è, e questo lo voglio dire chiaramente”. Lo ha detto ieri alla Camera, Alberto, deputato del M5s, riferendosi alall’Ambiente del Comune di Roma,. L’insulto diha provocato le reazioni del Partito democratico, da Filippo Sensi a Marianna Madia fino a Beatrice Lorenzin, che hanno espresso la loro solidarietà ad. Il deputato pentastellato, dopo l’accaduto, si èto così: “Mi sono espresso in maniera troppo sintetica e con termini inappropriati: me ne scuso con. Il senso del mio intervento era chiaro: a Roma si rischia di dare spazio al ...

fattoquotidiano : Zolezzi (M5s) insulta Sabrina Alfonsi in Aula: “È l’assessora a Cosa nostra”. Poi si scusa – Video - romatoday : Deputato Zolezzi (M5s): 'Alfonsi è assessore a Cosa Nostra'. E scoppia la polemica - jeproma : RT @andcasu: Da Alberto Zolezzi, deputato #M5S, parole indegne verso l’Assessora @Sabrinalfonsi che offendono la comunità democratica e le… - RassegnaZampa : Il deputato #M5S Zolezzi insulta Sabrina Alfonsi: «È assessore a Cosa nostra» - davicapasso : RT @andcasu: Da Alberto Zolezzi, deputato #M5S, parole indegne verso l’Assessora @Sabrinalfonsi che offendono la comunità democratica e le… -

...dei deputati deldurante la discussione generale sul Dl Aiuti alla Camera, provvedimento in cui è inserito il termovalorizzatore di Roma. Da segnalare le parole del parlamentare Alberto, ...La decisione di Di Maio di lasciare il"per senso di responsabilità" può avere come conseguenza la riscrittura del sistema politico ...contro Sabrina Alfonsi, video: "Assessore a Cosa Nostra"...Il presidente M5S e il premier decidono di rinviare il faccia a faccia a domani pomeriggio. Da ambienti stellati si intuisce che Conte sta ragionando in prospettiva, più che in termini di stretta urge ...Slitta a domani il faccia a faccia col premier. Dadone, D'Incà e Crippa in pressing per evitare la rottura. Si apre il fronte termovalorizzatore ...