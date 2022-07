Zaniolo: Juve e Roma al lavoro per le contropartite tecniche (Di martedì 5 luglio 2022) Juve e Roma in contatto per il trasferimento di Zaniolo: i giallorossi vorrebbero Zakaria come contropartita, la Juve offre Ranocchia Sono giorni molto caldi sul fronte Nicolò Zaniolo. La Juventus insiste per provare a strappare alla Roma il fantasista che, di fatto, darebbe quella creatività e brillantezza in mezzo al campo che una volta era prerogativa di Dybala. Previsto un contatto nei prossimi giorni, forse già domani, tra la Juventus e la Roma. Si discute della formula del trasferimento: se i giallorossi continueranno a chiedere 60 milioni, l’unica soluzione possibile sembra quella con contropartite. Ai giallorossi piace Zakaria, che però non è sul mercato. I bianconeri studiano una formula creativa, come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022)in contatto per il trasferimento di: i giallorossi vorrebbero Zakaria come contropartita, laoffre Ranocchia Sono giorni molto caldi sul fronte Nicolò. Lantus insiste per provare a strappare allail fantasista che, di fatto, darebbe quella creatività e brillantezza in mezzo al campo che una volta era prerogativa di Dybala. Previsto un contatto nei prossimi giorni, forse già domani, tra lantus e la. Si discute della formula del trasferimento: se i giallorossi continueranno a chiedere 60 milioni, l’unica soluzione possibile sembra quella con. Ai giallorossi piace Zakaria, che però non è sul mercato. I bianconeri studiano una formula creativa, come ...

