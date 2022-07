Vidal verso l’addio. Dybala e Bremer: contatti con l’Inter (Di martedì 5 luglio 2022) l’Inter deve sfoltire la rosa per poter lavorare sul mercato in entrata. Vidal verso l’addio, per il cileno si prospetta un ritorno in Sudamerica, ma non in Cile. Giorni decisivi per Dybala e Bremer, ma occhio al Manchester United per quanto riguarda l’ex Juventus. Vidal verso l’addio: risoluzione in vista per il cileno? Si chiude la seconda esperienza italiana di Arturo Vidal. Il cileno lascerà l’Inter per fare ritorno in Sudamerica. Per lui c’è il Flamengo, big del calcio brasiliano che è pronto ad accoglierlo. Prima però il centrocampista dovrà incassare i quattro milioni di euro concordati con l’Inter per la risoluzione anticipata del contratto. Vidal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022)deve sfoltire la rosa per poter lavorare sul mercato in entrata., per il cileno si prospetta un ritorno in Sudamerica, ma non in Cile. Giorni decisivi per, ma occhio al Manchester United per quanto riguarda l’ex Juventus.: risoluzione in vista per il cileno? Si chiude la seconda esperienza italiana di Arturo. Il cileno lasceràper fare ritorno in Sudamerica. Per lui c’è il Flamengo, big del calcio brasiliano che è pronto ad accoglierlo. Prima però il centrocampista dovrà incassare i quattro milioni di euro concordati conper la risoluzione anticipata del contratto....

