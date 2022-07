VALORANT, sarà Jady a prendere il posto di d3ffo: la scelta di M3 Champions (Di martedì 5 luglio 2022) Il team europeo di VALORANT M3 Champions sta introducendo nel roster l’ex giocatore di Natus Vincere Yaroslav “Jady” Nikolaev al posto di Nikita “d3ffo” Sudakov. Come riportato dal sito Dot Esports, Jady è in pausa temporanea da maggio per problemi di salute mentale, come affermato dallo stesso giocatore su Twitter. La sua esperienza con NAVI è durata alcuni mesi, prima del suo rilascio lo scorso 10 maggio. Il giocatore bielorusso Nikolai “zeddy” Lapko ha poi preso il posto di Jady. Jady probabilmente sostituirà d3ffo nel roster di partenza di M3C. d3ffo paga evidentemente le prestazioni deludenti durante il recente VALORANT Champions Tour EMEA, con un punteggio medio ... Leggi su esports247 (Di martedì 5 luglio 2022) Il team europeo diM3sta introducendo nel roster l’ex giocatore di Natus Vincere Yaroslav “” Nikolaev aldi Nikita “” Sudakov. Come riportato dal sito Dot Esports,è in pausa temporanea da maggio per problemi di salute mentale, come affermato dallo stesso giocatore su Twitter. La sua esperienza con NAVI è durata alcuni mesi, prima del suo rilascio lo scorso 10 maggio. Il giocatore bielorusso Nikolai “zeddy” Lapko ha poi preso ildiprobabilmente sostituirànel roster di partenza di M3C.paga evidentemente le prestazioni deludenti durante il recenteTour EMEA, con un punteggio medio ...

