Uomini e Donne, scoppia una coppia storica: “È un momento delicato, spero capirete” (Di martedì 5 luglio 2022) Una coppia di Uomini e Donne ha annunciato di essersi separata. Stiamo parlando di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, i due si sono conosciuti nel dating show di Canale 5. Poco fa la Mangiapelo su Instagram ha comunicato la rottura nelle sue storie: Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante. spero che ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 luglio 2022) Unadiha annunciato di essersi separata. Stiamo parlando di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, i due si sono conosciuti nel dating show di Canale 5. Poco fa la Mangiapelo su Instagram ha comunicato la rottura nelle sue storie: Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante.che ...

