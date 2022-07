Una Vita: Valeria e David sono sempre più vicini (Di martedì 5 luglio 2022) : le anticipazioni per la puntata in onda oggi, martedì 5 luglio, coi due protagonisti. Continuano ad intrecciarsi le trame in Una Vita, con tantissimi personaggi sempre protagonisti; Lolita continua ad essere contraria alle riunioni di Ramon con Fidel e altri dalle idee estremiste, mentre Felipe con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 luglio 2022) : le anticipazioni per la puntata in onda oggi, martedì 5 luglio, coi due protagonisti. Continuano ad intrecciarsi le trame in Una, con tantissimi personaggiprotagonisti; Lolita continua ad essere contraria alle riunioni di Ramon con Fidel e altri dalle idee estremiste, mentre Felipe con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

gparagone : Il contagio tra ragazzi e bambini era NULLO, ma #Speranza e #Draghi hanno cominciato a vaccinare comunque. Negando… - martaottaviani : La vita è troppo breve per leggere i cosiddetti 'reportage' di @ale_dibattista dalla #Russia. Il tempo è la risorsa… - stanzaselvaggia : A parte che non si capisce di quali scelte di vita parli, a parte che fa il finto serafico e poi per fare gli augur… - fendente1 : ??????????Vittorio, la bellissima Kira una vita a catena cerca la libertà in una bella famiglia????????????????????????????????????????… - StaserasolounTG : RT @Antonio79B: Da una parte c'è una storia di sport, dall'altra ci sono la vita del protagonista e un giallo che si risolverà solo nelle u… -