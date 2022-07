Psg, ufficiale: risolto il contratto di Pochettino (Di martedì 5 luglio 2022) PARIGI (Francia) - ufficiale, Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Paris Saint - Germain . Il club parigino ha comunicato sui suoi canali social la decisione sull'allenatore argentino: " Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 luglio 2022) PARIGI (Francia) -, Mauricionon è più l'allenatore del Paris Saint - Germain . Il club parigino ha comunicato sui suoi canali social la decisione sull'allenatore argentino: " Il ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO PARIS SG, #POCHETTINO NON È PIU' L'ALLENATORE UFFICIALE LA FINE DEL RAPPORTO CON L'ARGENTINO… - Fantacalcio : UFFICIALE - Pochettino non è più l'allenatore del Psg - Luxgraph : Ufficiale, Pochettino non è più l'allenatore del Psg - PSGInMyBlood : RT @Gazzetta_it: Ufficiale, il Psg esonera Pochettino. Galtier ha firmato: sarà lui il nuovo tecnico - Gazzetta_it : Ufficiale, il Psg esonera Pochettino. Galtier ha firmato: sarà lui il nuovo tecnico -