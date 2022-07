Perché l’Arsenal potrebbe essere il club a ingaggiare Raphiha questa estate (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 23:30:01 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Martedì è emerso un altro sviluppo nella saga dei trasferimenti di Raphina. Il brasiliano è stato legato a diversi club quest’estate, con un breve riassunto della saga fino a qui sotto. Per diverse settimane, è stata l’Arsenal di Mikel Arteta a essere la squadra più legata al brasiliano e, nonostante l’accordo non fosse stato completato, sembrava che Raphinha fosse legato agli Emirati. Questo è stato fino a metà giugno, quando sono emerse varie notizie che suggerivano che il Chelsea fosse vicino a concordare un accordo con il Leeds per la loro ala stellare. Quindi. nonostante la crisi finanziaria del Barcellona, ??si credeva che fosse la potenza catalana la prima scelta dell’esterno. Ma, a ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 23:30:01 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Martedì è emerso un altro sviluppo nella saga dei trasferimenti di Raphina. Il brasiliano è stato legato a diversiquest’, con un breve riassunto della saga fino a qui sotto. Per diverse settimane, è statadi Mikel Arteta ala squadra più legata al brasiliano e, nonostante l’accordo non fosse stato completato, sembrava che Raphinha fosse legato agli Emirati. Questo è stato fino a metà giugno, quando sono emerse varie notizie che suggerivano che il Chelsea fosse vicino a concordare un accordo con il Leeds per la loro ala stellare. Quindi. nonostante la crisi finanziaria del Barcellona, ??si credeva che fosse la potenza catalana la prima scelta dell’esterno. Ma, a ...

