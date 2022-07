Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda, non potrà lasciarvi indifferenti (Di martedì 5 luglio 2022) Arriva nelle sale italiane il documentario di Michela Scolari e Gianluca Fellini dedicato a Pablito, a chi era, a perché avrà sempre un posto speciale nel cuore degli italiani. Leggi su wired (Di martedì 5 luglio 2022) Arriva nelle sale italiane il documentario di Michela Scolari e Gianluca Fellini dedicato a Pablito, a chi era, a perché avrà sempre un posto speciale nel cuore degli italiani.

gippu1 : 6) I primi quattro minuti di Paolo Rossi danno ragione a Tosatti: più volte borseggiato da Falcao, imperdonabile ne… - gippu1 : 2) E del resto Bearzot s'incaponisce a confermare in attacco Paolo Rossi. “Uno in queste condizioni va mandato in m… - fattoquotidiano : Italia-Brasile 3-2 quaranta anni dopo, il giorno in cui rinacque Paolo Rossi: la tripletta di Pablito e la storia c… - derickrobbgoog1 : @FourFourTwo Paolo Rossi - PetroMarioBros : RT @RaiRadio2: «In Brasile ancora piangono quei tre goal. Pablito ripeteva che erano invincibili quella sera lì e che qualunque cosa fosse… -