(Di martedì 5 luglio 2022) Maputo, 05 luglio 2022 Il presidente della Repubblica, Sergio, è giunto a Maputo per la Visita di Stato nel Paese. Al suo arrivo in aeroporto è statoda unodi danze ...

Pubblicità

ilfattovideo : Mattarella in Mozambico accolto da uno spettacolo di danze tradizionali – Video - Affaritaliani : Mattarella accolto con uno spettacolo di danza tradizionale in Mozambico - Whitefa01114631 : @Marta_G28 @DAVIDPARENZO Neanche Mattarella che ha ricevuto Conte al Quirinale. Chissà lo avrà accolto chiedendogli… - CettaFerrara : @vagrantforlives @flaviafratello Mattarella l'avrà accolto con un : E ora che minchia succede ? -

Maputo, 05 luglio 2022 Il presidente della Repubblica, Sergio, è giunto a Maputo per la Visita di Stato nel Paese. Al suo arrivo in aeroporto è statoda uno spettacolo di danze tradizionali. Quirinale... nel suo primo giorno della visita di Stato in Mozambico , è arrivato al palazzo Presidenziale di Maputodal presidente Filipe Jacinto Nyusi.a Maputo incontra presidente Mozambico ...(Agenzia Vista) Maputo, 05 luglio 2022 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Maputo per la Visita di Stato nel Paese. Al ...Draghi vola in Turchia: al centro del vertice intergovernativo, la guerra in Ucraina, la crisi mondiale del grano e i migranti.