Marmolada, tutti i nomi delle vittime e dei dispersi: da Filippo a Nicolò. E ci sono altre due coppie venete (Di martedì 5 luglio 2022) sono ancora in corso le procedure di identificazione delle salme recuperate dopo il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada . Fra le 7 salme identificate come vittime Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022)ancora in corso le procedure di identificazionesalme recuperate dopo il crollo del ghiacciaio sulla. Fra le 7 salme identificate comeBari, Paolo Dani e Tommaso ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : 'Il ghiacciaio della Marmolada è chiuso a tutti. Oggi è un giorno triste. Altri pezzi di ghiaccio sono a rischio di… - CAI150 : Il #ClubAlpinoItaliano si unisce al dolore che ha colpito le famiglie delle vittime della tragedia sulla #Marmolada… - Melittadona : RT @PBerizzi: Dove sono tutti i campioni che sfottevano Greta Thunberg? Programmi per oggi? Si piange un po' per la #Marmolada e via a bruc… - dtella65 : RT @PBerizzi: Dove sono tutti i campioni che sfottevano Greta Thunberg? Programmi per oggi? Si piange un po' per la #Marmolada e via a bruc… -