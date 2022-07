Marmolada | riprese le ricerche dei dispersi Sale il numero delle vittime

(Di martedì 5 luglio 2022) , mentre scende a 13 ildeiSonoper il secondo giorno consecutivo ledeicoinvolti nel crollo del ghiacciaio della. I soccorritori lavorano in condizioni difficili per la scarsa sicurezza del ghiacciaio e più passano le ore più si affievoliscono le speranze di trovare persone in vita. Il bilancioè passato da 4 a sette, mentre una buona notizia arriva suldei, che è sceso a 13. Infatti, quattro persone considerate disperse, sono vive e in salvo. La maggior parte deisono di nazionalità italiana. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: “Lecontinuano dopo il ...

Secondo giorno di ricerche sullaCanazei, 5 luglio 2022 - Sonoquesta mattina poco prima delle 8 le ricerche dei 13 dispersi sulla. Il bilancio del crollo di un seracco, staccatosi domenica e diventato una ...Ore 08:06 -le ricerche Sonoalle 8 le ricerche dei dispersi sulla. L'elicottero del Nucleo Elicotteri di Trento sarà impegnato tutta la giornata per portare in quota ...Sono riprese per il secondo giorno consecutivo le ricerche dei dispersi coinvolti nel crollo del ghiacciaio della Marmolada. I soccorritori lavorano in condizioni difficili per la scarsa sicurezza del ...(mi-lorenteggio.com) Canazei, 5 luglio 2022 – È di 7 vittime (di cui 3 identificate) il bilancio provvisorio della tragedia che ha interessato il ghiacciaio della Marmolada nel pomeriggio di ieri. Ott ...