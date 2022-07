Liverpool, tifosi contro la seconda maglia: “Sembra la Tv quando si rompeva la parabola” (Di martedì 5 luglio 2022) Boom di polemiche in casa Liverpool per la scelta della seconda maglia. I tifosi dei Reds non hanno apprezzato la scelta, bianca con fantasie colorate, un effetto che loro stessi hanno definito “un televisore di vent’anni fa quando si rompeva la parabola”. Sono subito scattati i numerosi commenti social per contrastare la scelta della società che è nuovamente tornata a Nike, dopo le stagioni firmate New Balance. “La Nike ci ha delusi di nuovo. A questo punto mi viene in mente che ci stiano prendendo in giro“, scrivono i tifosi. {NEWS} Looks like our new away kit has been revealed, featuring a bold design on the shirt #LFC : @esvaphane https://t.co/FgemoyXHMD — Empire of the Kop (@empireofthekop) July 4, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Boom di polemiche in casaper la scelta della. Idei Reds non hanno apprezzato la scelta, bianca con fantasie colorate, un effetto che loro stessi hanno definito “un televisore di vent’anni fasila”. Sono subito scattati i numerosi commenti social per contrastare la scelta della società che è nuovamente tornata a Nike, dopo le stagioni firmate New Balance. “La Nike ci ha delusi di nuovo. A questo punto mi viene in mente che ci stiano prendendo in giro“, scrivono i. {NEWS} Looks like our new away kit has been revealed, featuring a bold design on the shirt #LFC : @esvaphane https://t.co/FgemoyXHMD — Empire of the Kop (@empireofthekop) July 4, 2022 SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Liverpool, tifosi contro la seconda maglia: 'Sembra la Tv quando si rompeva la parabola' - chiaramilanista : I tifosi del Liverpool sono disperati per l'addio di #Origi ma noi qui in Italia guardiamo al numero dei gol non fatti... - andre89boa1 : RT @TheLastDuivel: Tifosi del Liverpool letteralmente disperati nelle citazioni del Milan. Non è come fare comp che perculano un proprio g… - Hakan_matata : @Theitalianape_1 @AlberodiNatale_ @SerieA @acmilan @DivockOrigi Certo, infatti ha vinto una Champions da protagonis… - reppecccca : RT @TheLastDuivel: Tifosi del Liverpool letteralmente disperati nelle citazioni del Milan. Non è come fare comp che perculano un proprio g… -