La Marmolada interdetta alle escursioni. Ancora 8 i dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) Il massiccio della Marmolada è interdetto alle escursioni di qualsiasi tipo, anche semplici gite sulle sue pendici. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, nelle ore successive alla tragedia di domenica scorsa, ha firmato un'ordinanza di divieto di accesso alla zona. Sul massiccio della Marmolada proseguono le ricerche dei dispersi del crollo del seracco Ma nonostante il divieto, sia ieri che questa mattina, molti escursionisti hanno continuato a imboccare i sentieri, anche non distanti dalla zona dove è arrivata la valanga che ha causato la morte di 15 persone (7 le vittime accertate e 8 quelle Ancora ufficialmente disperse). Il numero di dispersi si è ridotto di due unità – da 13 a 8 – dopo il rintraccio di alcuni escursioni dati ...

