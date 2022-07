Inter, Marotta e Inzaghi oggi in conferenza stampa: canale, orario e streaming (Di martedì 5 luglio 2022) La nuova stagione dell’Inter riparte dalle dichiarazioni dei protagonisti: Beppe Marotta e Simone Inzaghi, fresco di rinnovo di contratto. Nella giornata odierna di martedì 5 luglio, alle ore 17, presso l’Inter HQ si terrà la conferenza stampa di inizio stagione del CEO e del tecnico nerazzurro. L’evento sarà trasmesso in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Tanti i temi da toccare, a partire dal mercato che ha già visto arrivare Onana, Mkhitaryan e ovviamente Lukaku, mentre la situazione relativa al futuro di Dybala è in stallo totale. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata della conferenza stampa. SEGUI IL LIVE DELLA conferenza ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) La nuova stagione dell’riparte dalle dichiarazioni dei protagonisti: Beppee Simone, fresco di rinnovo di contratto. Nella giornata odierna di martedì 5 luglio, alle ore 17, presso l’HQ si terrà ladi inizio stagione del CEO e del tecnico nerazzurro. L’evento sarà trasmesso in diretta suTV e sui canali digitali ufficiali del Club. Tanti i temi da toccare, a partire dal mercato che ha già visto arrivare Onana, Mkhitaryan e ovviamente Lukaku, mentre la situazione relativa al futuro di Dybala è in stallo totale. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata della. SEGUI IL LIVE DELLA...

Pubblicità

tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - Inter : Il Ceo Sport Giuseppe Marotta e mister Simone Inzaghi presenteranno la nuova stagione nerazzurra 2022/23 ??? ?? - SimoneTogna : L’#Inter non smette di lavorare per portare Paulo #Dybala in nerazzurro, le due parti sotto traccia continuano a se… - BartAprile : RT @marifcinter: Promemoria #Inter, oggi alle 17 conferenza stampa di #Inzaghi e #Marotta - vcc_antonio : @wazzaCN Ma un giocatore così serve a chiunque. Chi scrive il contrario vuol dire che o di calcio non ne capisce o… -