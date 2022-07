Incidenti montagna, due alpinisti morti sul Cervino (Di martedì 5 luglio 2022) Due alpinisti, probabilmente di nazionalità svizzera, sono morti a seguito di una caduta sul Cervino. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano e trasportati a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Due, probabilmente di nazionalità svizzera, sonoa seguito di una caduta sul. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano e trasportati a ...

I consigli del soccorso alpino per evitare incidenti durante le escursioni estive ... che fornisce un servizio di geolocalizzazione e di inoltro delle richieste di soccorso, dedicato a chi frequenta la montagna, gestito dal Cnsas e promosso dal Cai'. In caso di incidenti su pareti di ...