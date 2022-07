Guerrina | i familiari fanno causa a Gratien e alla Diocesi | chiedono un milione di euro

Pubblicità

Il ramo Piscaglia ha presentato una richiesta di danni in solido sia al frate condannato per la morte della donna che alla Diocesi. Un milione di euro. Questa circa la richiesta da parte dei familiari di Guerrina Piscaglia, scomparsa nel 2014 e per il quale è stato condannato a 25 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere padre Gratien Alabi.