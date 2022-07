Gf Vip 7, Rita Dalla Chiesa nel cast? La conduttrice svela la verità (Di martedì 5 luglio 2022) E’ di ieri l’indiscrezione secondo cui Rita Dalla Chiesa sarebbe potuta essere nel cast della prossima edizione del Gf Vip, ovvero la settima che prenderà ufficialmente il via a settembre. A fare chiarezza sulla presenza di Rita nel reality di Alfonso Signorini è stata la conduttrice stessa alle pagine di Fanpage.it: I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. E ancora: Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più. Poi ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 luglio 2022) E’ di ieri l’indiscrezione secondo cuisarebbe potuta essere neldella prossima edizione del Gf Vip, ovvero la settima che prenderà ufficialmente il via a settembre. A fare chiarezza sulla presenza dinel reality di Alfonso Signorini è stata lastessa alle pagine di Fanpage.it: I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. E ancora: Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più. Poi ...

