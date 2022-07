Galtier: «Chi non vorrebbe Neymar? Ma c’è un equilibrio da mantenere e lui non fa eccezione» (Di martedì 5 luglio 2022) Christophe Galtier è il nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Oggi è stato presentato in conferenza stampa al Parco dei Principi. Con lui c’era il presidente del club, Al-Khelaifi. “Sono commosso, orgoglioso. Sono preparato. Se ho accettato questa responsabilità, significa che ne sono capace. Da soli è molto difficile, insieme siamo più forti. La presenza di Luis Campos è stato un fattore determinante. Lavoreremo tutti assieme per rendere felice e orgogliosa la gente parigina. Non ci saranno compromessi, io e i giocatori dovremo avere un progetto comune senza alcun compromesso. Voglio giocatori felici e chi non gioca non lo è. Troppi giocatori scontenti condizionano le prestazioni. Per questo la rosa sarà ridotta. Ci saranno molti movimenti in entrata e in uscita”. Su Neymar: “Neymar è un giocatore di classe mondiale. Chi non lo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Christopheè il nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Oggi è stato presentato in conferenza stampa al Parco dei Principi. Con lui c’era il presidente del club, Al-Khelaifi. “Sono commosso, orgoglioso. Sono preparato. Se ho accettato questa responsabilità, significa che ne sono capace. Da soli è molto difficile, insieme siamo più forti. La presenza di Luis Campos è stato un fattore determinante. Lavoreremo tutti assieme per rendere felice e orgogliosa la gente parigina. Non ci saranno compromessi, io e i giocatori dovremo avere un progetto comune senza alcun compromesso. Voglio giocatori felici e chi non gioca non lo è. Troppi giocatori scontenti condizionano le prestazioni. Per questo la rosa sarà ridotta. Ci saranno molti movimenti in entrata e in uscita”. Su: “è un giocatore di classe mondiale. Chi non lo ...

