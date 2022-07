E’ morto il cardinal Hummes | suggerì a Bergoglio il nome di Francesco alla fine del conclave

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 luglio 2022) Città del Vaticano – E’ile brasiliano Claudio. Fu lui a “suggerire”,del, ildiall’ormai eletto. E proprio Papa, in un telegramma, esprime le sue condoglianze per la morte di Dom Claudio. Ne ricorda i lunghi anni di “servizio dedicato e zelante, sempre guidato dai valori evangelici”Chiesa, sia in Brasile che nella Curia Romana, e l’impegno per la Chiesa in Amazzonia. “Porto sempre ben impresse nella mia memoria le parole che Dom Claudio mi disse il 13 marzo 2013, chiedendomi di non dimenticare i poveri”, scrive il Pontefice nel telegramma di cordoglio inviato ale Odilo Pedro Scherer, ...