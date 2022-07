Damien Abad: il ministro di Macron che deve rinunciare al governo per le accuse di violenza sessuale (Di martedì 5 luglio 2022) La Francia ha un nuovo governo. A due settimane dal voto alle legislative è arrivato l’atteso rimpasto di Emmanuel Macron. Che avrà un compito difficile nei prossimi cinque anni: governare senza maggioranza assoluta in Parlamento. Nel nuovo esecutivo, il Borne II – la prima ministra Elisabeth Borne è stata confermata a Palazzo Matignon -, ci sono 19 new entry e cinque ministri uscenti. Non c’è Damien Abad, protagonista di un caso. È infatti sotto inchiesta a causa di alcune denunce per stupro nei suoi confronti. L’ormai ex responsabile del dicastero della solidarietà e dei disabili è stato rieletto deputato senza difficoltà. Ma dovrà rinunciare al governo. La stessa Borne ha spiegato perché: «I politici hanno un dovere di essere d’esempio. Le testimonianze delle donne meritavano di ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) La Francia ha un nuovo. A due settimane dal voto alle legislative è arrivato l’atteso rimpasto di Emmanuel. Che avrà un compito difficile nei prossimi cinque anni: governare senza maggioranza assoluta in Parlamento. Nel nuovo esecutivo, il Borne II – la prima ministra Elisabeth Borne è stata confermata a Palazzo Matignon -, ci sono 19 new entry e cinque ministri uscenti. Non c’è, protagonista di un caso. È infatti sotto inchiesta a causa di alcune denunce per stupro nei suoi confronti. L’ormai ex responsabile del dicastero della solidarietà e dei disabili è stato rieletto deputato senza difficoltà. Ma dovràal. La stessa Borne ha spiegato perché: «I politici hanno un dovere di essere d’esempio. Le testimonianze delle donne meritavano di ...

