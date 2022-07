Crivellato con 60 colpi dalla Polizia anche se disarmato | Il caso Jayland Walker e tutti i George Floyd d’America (Di martedì 5 luglio 2022) Il cittadino afroamericano di 25 anni è stato trivellato con 60 colpi da parte della Polizia. tutti i casi precedenti dei “George Floyd” d’America Lo hanno letteralmente freddato con ben 60 colpi Jayland Walker, un 25enne afroamericano. Succede, ovviamente, in America, precisamente in Ohio. La vicenda risale lo scorso lunedì ma i filmati rilasciati dalla stessa Polizia di Akron sono stati visibili solo nelle ultime ore. Non è, ovviamente, la prima volta che accade, ragione per la quale la famiglia vuole vederci chiaro sull’accaduto. Il giovane, infatti, nonostante fosse trovato disarmato, è stato brutalmente aggredito da parte della Polizia. Vediamo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 luglio 2022) Il cittadino afroamericano di 25 anni è stato trivellato con 60da parte dellai casi precedenti dei “Lo hanno letteralmente freddato con ben 60, un 25enne afroamericano. Succede, ovviamente, in America, precisamente in Ohio. La vicenda risale lo scorso lunedì ma i filmati rilasciatistessadi Akron sono stati visibili solo nelle ultime ore. Non è, ovviamente, la prima volta che accade, ragione per la quale la famiglia vuole vederci chiaro sull’accaduto. Il giovane, infatti, nonostante fosse trovato, è stato brutalmente aggredito da parte della. Vediamo ...

