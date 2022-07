Covid | Matteo Bassetti avverte sulla nuova sotto-variante | “Come si comporta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 luglio 2022) In Italia continua a prendere piede laOmicron 5, una delle tante mutazioni del virus che causa il19. Unamolto contagiosa che ha fatto schizzare il numero dei positivi: quasi un milione di italiani è in isolamento, ma le stime dicono che la cifra è bassa e potrebbero essere anche il doppio coloro che hanno contratto la malattia considerando i tantissimi positivi non dichiarati ufficialmente avendo effettuato solamente tamponi fai da te. Omicron 5 rappresenta già il 60% dei casi e i positivi crescono al ritmo del 50% in più in una settimana, stando agli ultimi dati, con un’incidenza di 763 casi ogni 100mila abitanti. Epidemiologi e genetisti seguono anche un’altra evoluzione del coronavirus Sars-CoV-2: si tratta dellaBA.2.75, che non deriva da Omicron 5, bensì da BA.2. Lo riporta ...