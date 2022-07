Beautiful | anticipazioni 6 luglio 2022 | l' incredibile scelta di Liam

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 5 luglio 2022)sorprenderà tutti con unaclamorosa nel corso dell'episodio didi mercoledì 6. Il giovane sta attraversando un periodo molto difficile da quando ha investito ed ucciso Vinny, mentre era alla guida della sua auto in compagnia di Bill, che lo ha costretto a non costituirsi e a nascondere a tutti l'accaduto, anche ad Hope.è oppresso dai sensi di colpa e ha il terrore che questa vicenda possa venire alla luce facendolo finire in prigione, nonostante le continue rassicurazioni di suo padre che ha anche provveduto ad eliminare le prove a suo carico dal luogo dell'incidente e si è disfatto della macchina. Il giovane Spencer è tornato a casa da Hope e dai loro bambini in quanto la ragazza finalmente ha deciso di perdonarlo per il tradimento con Steffy, ...