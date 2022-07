Zampironi, sono tossici? Il loro odore fa pensare: ecco come stanno le cose (Di lunedì 4 luglio 2022) Molte persone si chiedono se gli Zampironi siano tossici. Di certo, il loro odore non è affatto piacevole. Ma è davvero così? ecco come stanno le cose. Quando arriva l’estate non ci prepariamo solo a sopportare le alte temperatura. Si innesca una vera e propria battaglia contro le zanzare e altri insetti. sono vari i metodi per combattere gli insetti, tra i più famosi ci sono sicuramente gli Zampironi. Questi, però, non sono proprio accolti con favore da chi li usa. Soprattutto perché l’odore è tutt’altro che piacevole. Cosa che ha portato a chiedersi se siano tossici. Adobe StockProprio sugli Zampironi si è ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 luglio 2022) Molte persone si chiedono se glisiano. Di certo, ilnon è affatto piacevole. Ma è davvero così?le. Quando arriva l’estate non ci prepariamo solo a sopportare le alte temperatura. Si innesca una vera e propria battaglia contro le zanzare e altri insetti.vari i metodi per combattere gli insetti, tra i più famosi cisicuramente gli. Questi, però, nonproprio accolti con favore da chi li usa. Soprattutto perché l’è tutt’altro che piacevole. Cosa che ha portato a chiedersi se siano. Adobe StockProprio suglisi è ...

Pubblicità

lcontevladl : @ENobili Zampironi se stai all'aperto sono un toccasana. Invece all'interno c'è il vape liquido, basta tenerlo acce… - leliloveslondon : Sono da sola con 4 zampironi/citronella! Mannaggia alle zanzare ???? - Cettina55947248 : @Frances38883640 Non ci sono più i zampironi di una volta ???????????????? - LaBiaBi11 : @gabrielevalmont Autan. Gli unici che funzionano sono quelli con DEET, non perdere tempo con gli altri. Io accend… - Monlue66 : RT @uambrosoli: Inutile girarci intorno: niente spray, zampironi, vape vari, l’unico rimedio per dormire quando ci sono #zanzare sono i tap… -