Vaia (Spallanzani): «La variante Omicron buca i vaccini ma un nuovo lockdown è inutile» (Di lunedì 4 luglio 2022) «Il bollettino quotidiano non ha più molto senso, con un tasso di positività che un giorno segna 13% e il giorno successivo 28». Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il direttore generale dell'ospedale Spallanzani Francesco Vaia. Per Vaia la conta quotidiana dei positivi «contribuisce solo a creare un clima di stress da allarme contro l'avversario Covid e se unito alla paura della guerra e a quella dell'inflazione che sale, non fa che indebolire le difese immunitarie». I motivi dell'aumento dei casi «non sono semplicisticamente riconducibili né al concerto della rockstar al Circo Massimo né alla partita di calcio all'Olimpico, a cui la gente ha diritto. Chi parla di nuovo lockdown sbaglia, il Paese deve andare avanti. E mai tornare indietro». Cosa fare in autunno Secondo il direttore ...

