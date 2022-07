Ultime Notizie – Covid oggi Campania | De Luca | “Posti letto occupati | rischiamo ecatombe”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - LuciaVuoloEU : ??Emergenza #siccità! Le ultime notizie dall’Italia???? - CalcioOggi : Calciomercato Milan, doppio colpo sulla trequarti? - - junews24com : Porrini fa il nome: «È il sostituto per eccellenza di Dybala» - -

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Taron Egerton ha confermato l'incontro di cui si vociferava nelleore, quello con la Marvel per parlare di Wolverine. L'attore britannico ha accennato al casting nel ...Livio Macchia dei Camaleonti ha raccontato leore di vita di Tonino Cripezzi, scomparso per un malore in hotel. Il cantante dei Camaleonti Tonino Cripezzi si è spento a causa di un malore mentre si trovava in albergo a seguito di un ... Ucraina ultime notizie. Putin: «Avanti con l’offensiva dopo la conquista del Lugansk» 1' di lettura 04/07/2022 - Sono 1.017 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, un decesso. Su 2.115 tamponi processati, i casi positivi diagnosticati sono 1.E’ stata un grande successo la nona edizione di Kappa FuturFestival, la kermesse prodotta da Movement Entertainment dedicata alla musica elettronica e alle arti digitali. Torino è stata invasa da oltr ...