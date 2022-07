Ultime Notizie – Carburanti | prezzi in calo sulla rete

(Di lunedì 4 luglio 2022)inper effetto dei tagli dei giorni scorsi suiraccomandati. Un nuovo movimento al ribasso si è aggiunto sabato da parte di IP, scesa di 2 centesimibenzina e di 3,5 centesimi sul diesel. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, venerdì hanno registrato un forte rimbalzo sul diesel. Tornando al quadro nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 3 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,061 euro/litro (2,070 il valore del 30 giugno), con i diversi marchi compresi tra 2,047 e 2,069 euro/litro (no logo 2,049). Il prezzo medio praticato del diesel ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - TuttoASRoma : Mourinho, un silenzio che fa rumore - news24_inter : #Bremer rassicurato dall'#Inter ???? - junews24com : Yildiz Juve, pronto lo sgarbo al Bayern: i bianconeri gli soffiano il baby trequartista - -

Il Sole 24 ORE

Nella regione di Donetsk, in Ucraina, 9 civili sono stati uccisi , tra cui due bambini, e altri 25 sono rimasti feriti a causa di attacchi russi nelle24 ore. Lo scrive Ukrinform. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha dichiarato in un post su Telegram: "Il 3 luglio i russi hanno ucciso nove civili ...Una vita che si spegne in appena cinquanta secondi sotto il peso di colpi sferrati a raffica senza un perché o per motivi talmente futili che qualsiasi 'perché', argomentato a difesa, non potrà mai ... Ucraina ultime notizie. Mosca annuncia la conquista del Lugansk LATINA – E’ uscita la classifica Governance Poll 2022 sul gradimento di sindaci e presidenti di Regione effettuata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Una classifica che vede fra i primi 20, ...Il suo ruolo, sulla carta, sarebbe di chief of staff, a riporto dell’a.d. e la sua presenza servirebbe a mettere in rete i diversi settori della società etnea, contribuendo a creare quella sintonia ...