Ucraina: Kuleba, 'Bielorussia entrerebbe in guerra a seconda dei successi russi' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "L'ipotesi di un ingresso diretto in guerra della Bielorussia aumenterà proporzionatamente a successi russi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, aggiungendo di avere contatti "molto limitati" con la diplomazia di Minsk. "Abbiamo un ambasciatore in Bielorussia e loro hanno un'ambasciata a Kiev - ha aggiunto Kuleba - Questi sono gli unici canali di comunicazione. Ovvero, tutto è molto secco e ufficiale, ma non c'è una casella di posta giornaliera piena di comunicazioni". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "L'ipotesi di un ingresso diretto indellaaumenterà proporzionatamente a". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, aggiungendo di avere contatti "molto limitati" con la diplomazia di Minsk. "Abbiamo un ambasciatore ine loro hanno un'ambasciata a Kiev - ha aggiunto- Questi sono gli unici canali di comunicazione. Ovvero, tutto è molto secco e ufficiale, ma non c'è una casella di posta giornaliera piena di comunicazioni".

