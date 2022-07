Terremoto oggi a nord isole Eolie (Di lunedì 4 luglio 2022) Palermo, 4 lug. (Adnkronos) - Terremoto all'alba al largo delle coste siciliane, nel Tirreno meridionale. La scossa di magnitudo 3,6 è stata registrata alle ore 6.18 dalla Sala sismica Ingv di Roma. L'evento è stato localizzato a una profondità di 308 chilometri, a nord delle isole Eolie. Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Palermo, 4 lug. (Adnkronos) -all'alba al largo delle coste siciliane, nel Tirreno meridionale. La scossa di magnitudo 3,6 è stata registrata alle ore 6.18 dalla Sala sismica Ingv di Roma. L'evento è stato localizzato a una profondità di 308 chilometri, adelle

