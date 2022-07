Siccità | oggi Cdm per stato emergenza

Pubblicità

Oggi è il giorno più caldo dell'anno, alle 18 riunione del Cdm per lo stato d'emergenza siccità

Il Consiglio dei ministri si riunirà, alle 18 a Palazzo Chigi, per deliberare lo stato d'emergenza per lanelle aree maggiormente colpite. Sono 5 le Regioni che lo hanno richiesto. 4 luglio 2022Il Consiglio dei ministri si riunira', alle 18 a Palazzo Chigi, per deliberare lo stato d'emergenza per la siccita' nelle aree maggiormente colpite. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. amm 04 - 07 - 22 11:34:10 (0235)FOOD 5 ...