(Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug.(Adnkronos) - Unad'si è abbattuta suprovocando danni in diverse parti della città. Le prime richieste di intervento ai vigili del fuoco sono iniziate intorno alle 18.30. La tempesta di vento e pioggia si è abbattuta, sradicando in molti casi. In alcune zone della città glisonosulle vetture, danneggiandole. Diverse le strade bloccate, con il traffico che è andato in tilt. Non sono, tuttavia, segnalati danni alle persone.

TV7Benevento : Maltempo: tromba d'aria a Cremona, alberi caduti e tetti divelti - - discoradioIT : Maltempo #Cremona, tromba d’aria si abbatte sulla città: tetti scoperchiati e alberi caduti - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Tromba d’aria alla darsena di Cazzago Brabbia, rami rotti e alberi sradicati - varesenews : Tromba d’aria alla darsena di Cazzago Brabbia, rami rotti e alberi sradicati - Brigante1959 : -

L'area più colpita dalregistrato in Liguria è quella della Val Bormida . I disagi maggiori sono stati registrati nei comuni di Carcare, Millesimo, Dego e Cengio mentre unad'aria è ...Repentina ondata ditra le province di Genova e Savona intorno alle 17 quando il cielo si è improvvisamente ... In Valbormida una vera e propriad'aria ha creato qualche disagio mentre ...Milano, 4 lug.Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona provocando danni in diverse parti della città. Le prime richieste di intervento ai vigili del fuoco so ...Decine di interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo in Liguria. In Val Bormida una tromba d'aria ha abbattuto numerosi alberi ...